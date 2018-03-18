Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin  bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi  gördüğü hastanede dün şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın  eşi Lütfiye Tunca, Afrin'deki Mehmetçik'ten gelen mesajla duygulandı. 

 Afrin'deki askerlerin, kent merkezini ele geçirmesinin ardından  gönderdiği video mesajı izleyen şehit Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca, "Eşimin  intikamını çok şükür almışlar. O da orada rahat uyuyacak. Bizim de içimiz  soğuyacak. Sağ olsunlar." diye konuştu. Suriye'nin Afrin bölgesini teröristlerden arındırmaya yönelik  yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehir merkezinin Türk Silahlı  Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alınmasının ardından  Mehmetçik kent meydanında bir araya gelerek hilal oluşturmuştu.

 Burada Mehmetçik tarafından çekilen görüntülerde harekatta görev alan  komutan, Mehmetçik'e seslendiği konuşmasında, "Bu zafer öncelikli olarak  Çanakkale şehitleri, ardından bu harekatta şehit olmuş 46 personelimize ve  ÖSO'dan şehit olmuş personelimize, özelinde Şükrü Ünlü uzman çavuşumuza, Mithat  Dunca binbaşıya armağan olsun. Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Hanım, kardeşleri  Mustafa ve Metin, Mithat'ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık. Lütfiye  hanım sen rahat et, burada 200 kardeşin var, saygılar." ifadelerini kullanmıştı.

 