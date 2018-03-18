Edinilen bilgilere göre yangın, Çal mahallesi 202. Sokakta ikamet eden Hasan Kalkan'a ait evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangını fark eden ev sahibi Kalkan'ın, itfaiye müdürlüğüne haber vermesiyle olay yerine zamanında ulaşan ekipler, yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Siirt’te bir evde yangın çıktı
18.03.2018 - 22:33 | Son Güncelleme: 18.03.2018 - 22:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt kent merkezinde bir evde elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında maddi hasar meydana geldi.
Etiketler : Siirt,yaşam haberleri,
551135 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/551135.aspx
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