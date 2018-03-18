Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre yangın, Çal mahallesi 202. Sokakta ikamet eden Hasan Kalkan'a ait evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangını fark eden ev sahibi Kalkan'ın, itfaiye müdürlüğüne haber vermesiyle olay yerine zamanında ulaşan ekipler, yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.