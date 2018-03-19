Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece yarısı etkili olan sağanak yağmura, İstanbullular, hazırlıksız yakalandı. Yağmurun etkili olmasıyla bazı vatandaşlar, Fatih Aksaray Meydanı ve Yenikapı Marmaray Durağı'nda bekleyerek korunmaya çalıştı. Bazılarının ise taşıdıkları şemsiye ile korundukları görüldü.