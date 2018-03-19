Gece yarısı etkili olan sağanak yağmura, İstanbullular, hazırlıksız yakalandı. Yağmurun etkili olmasıyla bazı vatandaşlar, Fatih Aksaray Meydanı ve Yenikapı Marmaray Durağı'nda bekleyerek korunmaya çalıştı. Bazılarının ise taşıdıkları şemsiye ile korundukları görüldü.
İstanbul'da sağanak etkisini gösterdi
19.03.2018 - 01:12 | Son Güncelleme: 19.03.2018 - 01:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak yağmur etkili oluyor.
Etiketler : istanbul,sağanak,
551159 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/551159.aspx
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