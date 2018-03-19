Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ya sık sık güzellik merkezine gidip bunları temizleteceksiniz ya da evde birkaç dakikada yapacağınız, çok doğal maskelerle bu sıkıntıdan kurtulacaksınız. Güzellik uzmanlarından sizin için 2 tane kolay maske tarifi aldık.

1- İlk tarifte limon ve bala ihtiyacımız var. Kestiğiniz limonun üzerine 3-4 damla bal damlatın. Limonu siyah noktalar öncelikli olmak üzere yüzünüze sürün. 5 dakika kadar kaldıktan sonra soğuk suyla yıkayın.

2- Bu tarif kahveli peeling. 1 çay kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı kahve ve bir miktar balı karıştırın. Hafifçe ıslattığınız cildinize, fazla bastırmadan dairesel hareketlerle masaj yapın ve durulayın. İçtiğiniz kahvenin dibindeki telve de çok etkili bir peeling malzemesi olarak bilinir. Parmak uçlarınızla yüzünüze yedirdiğiniz telveyi biraz bekletip soğuk suyla durulayın.