Şimdi ise Eczacıbaşı ‘İçinizden gelen güzellik’ sloganıyla bir ürün lanse etti. Voonka Liquid Collagen Beauty adlı ürün, C vitamini, B5 ve B6 vitaminleri ile cildin korunmasına yardımcı oluyor. Yalnızca eczanelerde bulunan ürün, çilek ve mango aromalı olarak 350 mililitrelik tek şişede sunuluyor.
Cilde sürerek değil içerek nemlendirin
19.03.2018 - 03:21 | Son Güncelleme: 19.03.2018 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bugüne kadar nemlendiricilerin hep ‘sürülerek’ kullanılanını bildik.
Etiketler : Voonka Liquid Collagen Beauty,
551176 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/551176.aspx
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