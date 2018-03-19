Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimdi ise Eczacıbaşı ‘İçinizden gelen güzellik’ sloganıyla bir ürün lanse etti. Voonka Liquid Collagen Beauty adlı ürün, C vitamini, B5 ve B6 vitaminleri ile cildin korunmasına yardımcı oluyor. Yalnızca eczanelerde bulunan ürün, çilek ve mango aromalı olarak 350 mililitrelik tek şişede sunuluyor.