Kampanya dâhilinde satın alınan her ürüne yüzde 15 indirim uygulayan marka, tutara göre ek indirim de yapıyor. 5-10 bin aralığında yüzde 5, 10-15 bin aralığında yüzde 7,5 ve 15 bin lira üzeri alışverişlerde yüzde 10 ilave indirim uygulanacak. Ürünlerde ayrıca değiştirilip yıkanabilen kılıflar da kullanılıyor.
Mobilya değişimine yüzde 15 indirim
19.03.2018 - 03:22 | Son Güncelleme: 19.03.2018 - 03:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kampanya dönemine başlayan ve Gupse Özay’ı marka yüzü yapan Buka, bahar döneminde yüzde 15 indirim fırsatı başlattı.
Etiketler : buka mobilya,
551177 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/551177.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER