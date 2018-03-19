Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kampanya dâhilinde satın alınan her ürüne yüzde 15 indirim uygulayan marka, tutara göre ek indirim de yapıyor. 5-10 bin aralığında yüzde 5, 10-15 bin aralığında yüzde 7,5 ve 15 bin lira üzeri alışverişlerde yüzde 10 ilave indirim uygulanacak. Ürünlerde ayrıca değiştirilip yıkanabilen kılıflar da kullanılıyor.