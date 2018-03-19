Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatan savunması, gaza, cihat, küresel barış gibi değerler uğruna can verenler, başta Anadolu olmak üzere dünyanın birçok yerinde şehitliklere gömülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, dünyada 34 ülkede Türk şehitliği bulunuyor. Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İtalya, Japonya, KKTC, Kosova, Letonya, Libya, Macaristan, Malta, Mısır, Myanmar, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Suriye, Suudi Arabistan, Ukrayna, Ürdün, Yemen ve Yunanistan yurt dışındaki Türk şehitliklerinin bulunduğu ülkeler olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışında en fazla Türk şehitliği 9 şehitlik ile Azerbaycan’da bulunurken, KKTC’de 8, Ukrayna’da 7 şehitlik bulunuyor. Biri Gazze’de olmak üzere İsrail-Filistin bölgesinde de toplam 6 şehitlik yer alıyor. Yunanistan’da 4, İngiltere, Suriye, Bulgaristan, Çekya ve Romanya’da da üçer şehitlik var.

Söz konusu ülkelerin birçoğu Osmanlı bakiyesi üzerinde varlığını sürdüren ülkeler olsa da günbegün dünyanın birçok yerinde yeni şehitlikler ortaya çıkarılıyor ve ihya ediliyor.

Şehitlikler söz konusu olduğunda Osmanlı Devleti’ne yüzlerce yıl başkentlik yapan İstanbul’un tek başına incelenmesi gerekiyor.

İstanbul sınırları içinde farklı tarihlerde oluşturulmuş, 13 şehitlik bulunuyor. Kent sınırlarında Alaiye, Çifte Nöbetçiler, Edirnekapı, Gazilertepe, Hadımköy, Küçükyalı, Sakızağacı Hava, Karacaahmet Sultan, Deniz Hastanesi, Hürriyet-i Ebediye, Tayyare Şehitleri Abidesi, Yeniköy ve Yeşilbayır şehitlikleri kayıtlarda yer alıyor.

Edirnekapı Şehitliği’nde anma programı düzenlendi

İstanbul Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirdi. Edirnekapı Şehitliği’ndeki program, şehitliğe çelenklerin konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı atışıyla başladı. Programda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, Çanakkale’nin, tarihi kahramanlıklarla dolu milletin, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini bütün dünyaya gösterdiği, Mehmetçiğin istiklal uğruna, şehadet iştiyakıyla abideleştiği yer olduğunu söyledi.

Çanakkale’nin, milletin bu topraklardaki bin yıllık varlığını kazımak isteyenlere karşı, imkansızlıklar içinde yazılan bir destan olduğunu dile getiren Şahin, “İnsanlık tarihinde eşine az rastlanacak derecede şerefli bir mücadeledir. Bu büyük mucizenin altında sarsılmaz bir iman, azim ve kararlılık yatmaktadır” dedi.