Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ersan Başar “Ülkemiz coğrafi olarak ülkemiz dağcılık sporuna çok elverişli bir yerde bulunuyor. Özellikle Avrupa-Asya arasında bulunduğu coğrafi açısı en önemli ulaşım kolaylığı bakımından çok avantajlı. Dünyanın her tarafından ulaşım hem kolay hem de ekonomik. Ülkemizde çok güzel dağlar var. Teknik tırmanış yapılan özellikle Aladağlar, Antalya bölgesinde ‘Geyik Bayırı’ gibi teknik tırmanış yapılan alanlar var. Bunun dışında yüksek irtifa tırmanışları yapılabilecek Süphan, Ağrı dağlarımız bulunmakta. Yine Kaçkarlar, Erciyes tırmanış açısından çok elverişli bölgeler. Buralarda yaz-kış tırmanış yapılabiliyor. Özellikle Aladağ bölgesi teknik tırmanış yapmak isteyenler için bir cazibe noktası. Çok dağcı bu bölgelere gelerek tırmanış yapıyor. Ülkemizde dağcılarımız özellikle yaz ve kış aylarında farklı rotalarda tırmanış yapıyor. Yazın tırmanmasıyla kışın tırmanışı arasında çok büyük farklar oluyor. Bizim ülkemizdeki sporcularda bu farlılığı yaşama şansına sahip. Çok yoğun olarak ülkemizin tüm dağlarında tırmanış ve spor yapan dağcılar bulunuyor” dedi.



“DAĞCILIK ÇOK ÖZEL BİR SPOR”

Dağcılığın seyircisi olmadığı için felsefesi ve yapılış şeklinin farklı olduğunu vurgulayan Başar, “Dağcılık sporunu yapanlar bunu bilir. Felsefesi, yapılış şekli farklıdır. Çünkü dağcılıkta seyirci yoktur. Diğer spor dallarında olduğu gibi. Zirveye ulaştığınızda sizi alkışlayan insanlar yoktur. Aldığınız madalya yoktur. Siz ve dağ arasında ikilemdir bu. Bundan dolayı özel bir sportif branştır. İnsanların kendi iç dünyaları doğa hep birlikte buluştuğu bir ortamdır. Bundan dolayı diğer sporlardan en çok ayıran tarafı budur. Alkış olmaması, madalya olmaması, seyirci olmaması. Diğer sporlardaki en artı katma değerler bunlardır. Alkışlanmanız birincilik kürsüsüne çıkmanız madalyayı boynunuza takmanız. Dağcılıkta iç dünyanızdır. Bu yüzden mental olarak çok diğer spor dallarından ayıran bir spor branşıdır. Dağcılık sporuna başlayan insanlar başladıktan sonra bırakamıyorlar” diye konuştu.

