Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Tarsus istikametine giden 01 EAF 65 plakalı tırı kullanan Bünyamin Onur, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi, D-400 karayolunda kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır, devrilerek yan yattı. Kazayı gören çevredekiler ambulans çağırdı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Bünyamin Onur'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Jandarma ise kazayla ilgili inceleme başlattı.