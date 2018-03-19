Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı yapıldı. İstanbul'da pazar günü başlayan yağmur, Marmara bölgesine yayıldı. Marmara'nın batısı ve kuzey Ege kıyılarında görülen yağıştan sonra meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminlerini açıkladı.

İSTANBUL HAVA DURUMU (YAĞIŞ KAÇ GÜN SÜRECEK)

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın Çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor. Yapılan 5 günlük hava durumu tahminlerinde şiddetli rüzgarların beklendiği de belirtildi.





MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU!

Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Bursa, Aydın, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/saat), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.





İSTANBUL'DA GÜNEŞ NE ZAMAN AÇACAK?

Hafta içine de yağışlaya başlayacağı vurgulanan İstanbul'da güneşin yüzünü göstermesi için yaklaşık 3 gün daha beklenecek. Hava sıcaklığı ortalamasında çok fazla bir düşüş beklenmezken, gecelerin soğuk geçeceği belirtildi.

Hava sıcaklıkları ortalama seyirde devam etse de salı günü gök gürültülü yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin sayfasına baktığımız zaman İstanbul'da Güneş yüzünü çarşamba günü gösterecek.







ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da bugün içinde önemli bir uyarı bulunmuyor. Başkentliler bugün bahar mevsimini yaşayacak. Ankara'da 18 Mart Pazar günü haca sıcaklıkları 14 ila 21 derece arasında oynacak ve gün boyu parçalı bulutlu geçecek.







İZMİR HAVA DURUMU

İzmir ilinde ise sıcaklıklar 16 ila 23 derece arasıdna değişiklik gösterece. Öğle saatlerine kadar rüzgarlı geçecek İzmir'de akşam saatlerine kadar havalar çok bulutlu olacak. Saat 18.00'den sonra ise İzmir'de hafif sağanak yağış bekleniyor.







MARMARA



Edirne °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İstanbul °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı

Kocaeli °C, 20°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Tekirdağ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kıyı Ege ile zamanla kuzeyi ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

A.Karahisar °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Denizli °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İzmir °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Uşak °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeği tahmin ediliyor.

Adana °C, 26°C

Parçalı bulutlu

Antalya °C, 23°C

Parçalı bulutlu

Isparta °C, 17°C

Parçalı bulutlu

Mersin °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Eskişehir °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Kayseri °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Konya °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Düzce °C, 23°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

Kastamonu °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak °C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Çorum °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Samsun °C, 17°C

Parçalı bulutlu

Tokat °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Trabzon °C, 18°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ağrı °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Erzurum °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Iğdır °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Malatya °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Batman °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu