Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin gerçekleştirildiği Malatya'da, kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla bahçeler beyaza büründü.

Kayısı ağaçlarının çiçeklenme döneminde adeta beyaz gelinliğini giyen kentte, üreticiler de yeni sezona umutla bakıyor. Yaş kayısı rekoltesinin geçen yıl 672 bin 670 ton olarak gerçekleştiği yörede üreticiler, bu yıl daha verimli bir sezon bekliyor.

Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya için kayısının büyük bir anlam ifade ettiğini belirterek, çok sayıda ailenin bu üründen geçimini sağladığını söyledi.

Kendisinin de kayısı üreticisi olduğunu aktaran Boyraz, kentte kayısı ağaçlarının çiçeklenme dönemine girdiğini söyledi.

"Güzel bir çiçeklenme dönemi geçiriyoruz"

Boyraz, rakımın düşük olduğu ovada kayısı ağaçlarının tamamının çiçek açtığını, yüksek kesimlerde ise açmaya devam ettiğini anlatarak, "Güzel bir çiçeklenme dönemi geçiriyoruz, iklim şartları da çiçeklenme dönemine uygun gidiyor. Hava şartları böyle devam ederse, üreticinin yüzünün güleceği bir üretim sezonuna gireceğiz. Malatya'nın tamamı beyaz gelinliğe büründü, her taraf bembeyaz oldu." diye konuştu.

Geçen yıl mevsim koşullarından dolayı kayısı kalitesinin düştüğünü anımsatan Boyraz, şöyle devam etti:

"Kayısı fiyatlarında geçen yıl yaşanan sıkıntının, bu yıl yaşanmayacağına inanıyoruz. Geçen yıl iklim şartlarından dolayı kayısıda kalite düşüktü. Örneğin 250 kasa yaş kayısıda bir ton kuru kayısı elde edilir. Geçen yıl 400- 500 kasa yaş kayısıdan bir ton kuru kayısı elde edildi. Hava sıcaklıklarının aşırı artması nedeniyle kuru kayısıda verim de azaldı."

"Çiftçiler için riskli süreç de başladı"

Üreticinin geçen sezon işçi ücretleri ve diğer giderler dolayısıyla kayısıyı hasadın hemen ardından satmak zorunda kaldığını dile getiren Boyraz, "Geçen sezon kuru kayısının maliyeti 5 lira 75 kuruş olarak hesaplandı. Üretici 3-5 lira arasında ürününü sattı. Üreticinin kayısı üretiminden vazgeçeceğinden korktuk. Kuru kayısı fiyatları biraz yükselince, üretici tekrar bahçesine bakmaya başladı." diye konuştu.

Çiçeklenme dönemiyle çiftçiler için riskli sürecin de başladığını vurgulayan Boyraz, zirai don ve dolu gibi mevsimsel şartlar nedeniyle her yıl tedirginlik yaşadıklarını ifade etti.

Yeni sezonun üretici için verimli ve karlı geçmesini temenni eden Boyraz, geçen sezon hasat döneminde yaşanan fiyat istikrarsızlığının bu sezon yaşanmayacağını, üreticinin emeğinin karşılığını alacağını sözlerine ekledi.