Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Mississippi eyaletinde 9 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki ablasını vurarak öldürdü. Pazar günü gerçekleşen olayda, ablasının oyun kumandasını vermemesi üzerine küçük çocuğun silahı eline aldığı açıklandı.

KURŞUN BEYNİNE İSABET ETTİ

Çocuğun ablasını arkadan vurduğu ve kurşunun kız çocuğunun beynine isabet ettiği aktarıldı. Çocuğun silahı nasıl ele geçirdiği ise bilinmiyor. Annenin o sırada başka bir odada diğer çocuklarına yemek yedirdiği ifade edildi.

"TELEVİZYONDA GÖRMÜŞ OLABİLİR"

Yerel basın kuruluşlarına konuşan Şerif Cecil Cantrell, "Video oyunlarında ya da televizyonda gördüğünü sanıyorum. Gerçekten yaptığının sonuçlarının ne olacağını bildiğinden çok emin değilim. Buna bir cevap veremem. Bildiğim tek şey bunun bir trajedi olduğu" dedi.

Şerif ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söylerken polis de silahın nasıl elde edildiğini soruşturuyor. 9 yaşındaki çocuğun nasıl bir ceza alacağı da belirsiz.