Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10.Hawai Kona Kahve

Paris'teki dünyanın en büyük gıda fuarında Hawaii İhracat Ödülü ve Yenilikçi Ürün Ödülü’nü kazandı. dünyadaki en pahalı kahvelerden biri olarak biliniyor. Hawaii adası ve bu en değerli ürünün Hawai Kona kahvesi olarak adlandırılmasının sebebi, dünyanın en nadir çekirdeklerinden yapılması. Dünyanın en iyi kahvesi ve en değerli kahvenin fiyatı yaklaşık £ 34 / pound.

9.Los Planes Kahve

Dünyada en pahalı olarak kabul ediliyor. Bu listede Los Planes Coffee, bu evrendeki en değerli kahve olarak bilinir. Yaklaşık 40 poundluk yüksek bir maliyete sahiptir.

8.Starbucks Quadriginoctuple Frap

Dünyanın en pahalı Starbucks kahvesi. Bu kahveyi sipariş etmek ise yürek istiyor. Starbucks’ın dünyanın en pahalı kahvesinin içinde espresso, vanilya aroması, ek mocha ve karamel, protein tozu, çilek, 2 muz, frappaccino parçaları, vanilya çekirdekleri ve ekstra soya sütü var. Bu en pahalı kahve fiyatı 47.30 dolar

7.Fazenda Santa Ines

Dünyadaki en pahalı kahvelerden biri olarak kabul edilen, Brezilya lezzeti. Tüm meyvemsi lezzetleri nedeniyle popüler bir ürün. Bu fantastik ürün Dünyanın en iyi kahvesi olarak biliniyor. Dünyanın en iyi lezzetli kahvesi olarak bilindiği için fiyatı yaklaşık £ 50 pound.

6.Jamaican Blue Mountain Kahve

En pahalı 10 kahve çeşidi listesinde Jamaican Blue Mountain Kahve eşsiz lezzeti bulunuyor. Bu dağ kahvesinin yüzde 80’i sadece Japonya’ya gönderiliyor. Jamaika’daki mavi dağlar’da 5000 metre yükseklikte büyüyor ve kahvenin fiyatı 50 dolardan daha fazla.

5.Saint Helena Kahve

Dünyadaki en pahalı kahvelerden biri olarak kabul edilir. Saint Helena kahvesinin aroması, Helena Adası’nda yer alan “deniz adası kahvesi” olarak da bilinir. Kokusu ve hafif karamelli gibidir. Bazıları ise kahve içinde tavuk gübresi kullanıyor. 150 Dolar civarında satılıyor.

4.Kopi Luwak

Kopi luwak, dünyanın en pahalı ve en az üretilen kahvesidir. Kopi luwak, Endonezya'nın Sumatra adası ile çevresindeki birkaç adada yaşayan palmiye misk kedisinin yediği ve sonrasında dışkıladığı en iyi kahve çekirdeklerinden üretilmektedir. Kopi Luwak fiyatı 160 dolar.

3.Hacienda La Esmeralda

Bu muhteşem lezzet, muhteşem malzemelerle yapıldığı için en pahalı ve en iyi kahve çeşitleri listesinde yer alıyor. Esmeralda kahve çekirdekleri en pahalı, hem de en değerli kahve. Çünkü pazardaki müşterileri arasında onu popüler yapan fantastik tadı. Bir çok ödül kazanan dünyanın en iyi kahvesi 350 dolar.

2.Finca El Injerto Kahve

Finca El Injerto Kahve en pahalı ve en iyi kahve olarak kabul edilir. Finca El Injerto dünyada ‘Kahve’nin Oscar’ı olarak bilinen Guatemala Cup Of Excellence ödüllerini de aldı. dünyadaki en iyi kahve çiftliklerinden birinde yetişir. Dünyanın en iyi kahve çekirdeğine sahip Finca El Injerto Kahvesi’nin çekirdeği fasulye boyutundadır. Bu en büyük kahve çekirdeğidir. Finca El Injerto Kahve fiyatı 500 dolar.

1. Siyah Fildişi Kahve

Dünyanın en pahalı kahvesi, en kaliteli kahve markası ve en iyi kahve hangisi? Sorularının cevabı ise, Siyah Fil Dişi Kahvesi. Kuzey Tayland’da fillerin dışkısından elde edilen bir kahve. Black Ivory kahvesinin tadı, filin kahve proteinlerini yakan mide asidinden etkilenir. Kahve çekirdekleri, 15 ile 70 saat içinde sindirilir. Fillerin midesindeki diğer çeşitli maddeler bu ürüne özgü tatlar verir.