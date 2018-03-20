Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletlerin “Dünya Mutluluk Günü” olarak kabul ettiği 20 Mart öncesi Türkiye’de yapılan araştırmalar, insanları mutlu eden konulara ilişkin ipuçları verdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl ülke genelinde mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2016’ya göre düşüş göstererek, yüzde 61,3’ten yüzde 58’e geriledi. Kadınlarda mutluluk oranı yüzde 62,4, erkeklerde ise yüzde 53.6 olarak belirlenirken, en yüksek mutluluk oranı yüzde 66,1 ile yaşlı nüfusta görüldü. Mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sırayı yüzde 68 ile sağlık aldı. Son 5 yıldaki değişime bakıldığında, sağlığı mutluluk kaynağı görenlerin oranında değişiklik olmazken, para ve işi mutlulukta ilk sıraya koyanların oranında gerileme, sevgi ve başarıyı koyanların oranında ise artış kaydedildi. Buna göre, 2013 yılında mutluluğu sevgide bulanların oranı yüzde 15,2 iken yüzde 16,6’ya, başarıda görenlerin oranı yüzde 8,6 iken yüzde 9’a çıktı. Veriler, “Parayla saadet olmaz” söylemini desteklerken, mutluluk kaynağı olarak parayı görenlerin oranı 2013’te yüzde 4.1 iken, geçen yıl yüzde 3,9’a düştü. İşini mutluluk kaynağı olarak nitelendirenlerin oranı da yüzde 2,3’ten yüzde 1,9’a geriledi. Mutluluk kaynağı olan kişilerde ise ilk sırada tüm aile yer aldı. Verilere göre, Türkiye’nin en mutlu ili sıralamasında ilk sırayı Sinop aldı. Uzman Psikolog Aytül Değirmencioğlu, mutlu olmak için manevi değerlere sarılmak ve maddi beklentileri düşük tutmak gerektiğine işaret etti.