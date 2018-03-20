Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13 nüfuslu ailenin 18 yaşındaki kızı Akbingöl, yaşadığı bölgenin zorlu coğrafyasında antrenmandan sonraki boş zamanlarında besicilik yapan ailesine yardımcı oluyor. Sırbistan’daki Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda 1500 metrede birinci, Çekya’da, Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda 3.000 metrede birinci ve Portekiz’deki Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası’nda da ikinci olan Akbingöl, 10-15 Temmuz’da Finlandiya’da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası’nda da birinci olmak için çalışıyor. Emine Akbingöl “Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmek istiyorum. Spora başladığımda maddi durumumuz yetersizdi. Fenerbahçe kulübünden 2 yıldır destek alıyorum. Okuyan kardeşlerime elimden geldiğince maddi yardım yapıyorum. Anneme ev işlerinde yardım ediyorum. Çekinmeden saman taşıyorum ve koyunlara bakıyorum” dedi.