BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve saat 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.
BUDO'dan sefer iptalleri
20.03.2018 - 08:45 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 08:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Etiketler : budo,iptal edilen seferler,
551432 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/551432.aspx
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