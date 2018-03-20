Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve saat 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.