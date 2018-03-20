Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Ankara'nın Mevlana Bulvarı'nda bir genç aracını yaktı. Aracını ateşe verdiği sıralarda sosyal medyada canlı yayın yapan kişinin Gökhan Ö isminde bir genç olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİTLER SAVURDU

06 EKT 14 plakalı otomobilini yol kenarına park eden Gökhan Ö, eline altığı satırla araca zarar verdi. Otomobilin tüm camlarını kıran genç, daha sonra otomobili ateşe verdi.





Gökhan Ö, sosyal medyada paylaştığı görüntülerin altına, “Canımı yakan herkes bu dünyada yanacak. Canın kör ebe oynamak istediyse buyur sana kör ebe. Sana 24 saat süre veriyorum, Dikmen’den git, 24 saat sonra olacaklardan sorumlu değilim. Yaptıklarım yapacaklarımın talimatıdır. Ben bu zamana kadar ne yaptıysam her şeyi açık açık yaptım, sana 24 saat müddet ya da sevdiklerinle vedalaş. Son sözüm bu istiyorsan, arkanda kralın olsun seni ve kralını yakmak benim boynumun borcu” notunu düştü.





