Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya mutluluk günü ne zaman? Sorusuyla “2018 Dünya Mutluluk Günü” mesajları aranmaya başladı. Mutluluk haftasında mutlu olmak için sizde çabalayın!

MUTLULUK GÜNÜ NEDİR?

2013’ten bu yana, BM, dünyanın dört bir yanındaki insanların hayatlarındaki mutluluğun önemini anlamanın bir yolu olarak Uluslar arası Mutluluk Günü’nü kutluyor. BM, yoksulluğu sona erdirmeye, eşitsizliği azaltmaya ve gezegenimizi korumayı amaçlayan sürdürülebilir kalkınma hedefi başlattı.



Buna göre, Birleşmiş Milletler’in 66/281 sayılı kararının 2. Maddesine göre her “20 Mart Mutluluk Günü” ilan edildi. 2018 Dünya mutluluk raporuna göre 156 ülke arasında Türkiye 74. Sırada.





NASIL MUTLU OLUNUR?

Gülümseyin, paylaşın, sağlıklı yiyin, egzersiz yapın, minnettar olun, olumlu düşünün, arkadaşlarınızla ve ailenizle biraz zaman geçirin, dikkatli olun, hayal edin, müzik dinleyin, teşekkür edin, rekabet edin, hayırsever olun. Başkalarını mutlu etmek için yapabileceğin her şeyi yapmayı unutma! Mutluluk bulaşıcıdır. Basit bir gülümseme, bir yabancının gününü bile daha parlak hale getirebilir.

MUTLULUK GÜNÜ ORGANİZASYONLARI

2014 İkinci Uluslararası Mutluluk Günü, Pharrell Williams ve Birleşmiş Milletler Vakfı tarafından dünyanın ilk 24 saatlik müzik videosu olan "Happy" adlı şarkıyla desteklendi. Dünyanın dört bir yanındaki küresel vatandaşlara, dünya çapında ilk kez küresel olarak 24 saat küresel müzik videosu çekmek için şarkıya kendi müzik videolarını hazırlamaları istendi .

ULUSLAR ARASI MUTLULUK GÜNÜ NEDEN 20 MART?

Birleşmiş Milletler danışmanı Jayme Illien, bir insan hakkı olarak mutluluğu BM’de sundu ve destek gördü. 193 üye ülkenin tamamının oy birliği ile kabul edilmesiyle. Uluslar arası Mutluluk Günü kutlanmaya başladı.





2018 DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ MESAJLARI

En güzel mutlulukları diliyorum sana en güzel sevgilerimi yolluyorum sana, seninle mutluyum.

Bu mesajı okuyanın yüzünde mutluluk, kalbinde Allah sevgisi, yuvasında huzur eksik olmasın inşallah…

Görünce mutlu olduğumuz insanlar vardır. Allah o insanların sayısını arttırsın.

Farklı olmak için değil, mutlu olmak için yasa.

Mutluluğu sende bulan senindir, ötesi misafir.

Mutlu sonlar için tek ihtiyacımız olan inançlı bir yürek

Mutluluk küçük çocuklara hediye almak gibidir.

Mutlu olmak için bekleme, hayat kısa. Mutlu olmak için hayata pozitif bak yeterli.

Sonra sen geldin. Güldün. Gönlümdeki en kurak topraklar, papatya bahçesi oldu.

Mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarını kaybetmeyecek kadar çok sevenlerdir.

İnsan öğrendikleriyle değil öğrettikleriyle mutlu olur.