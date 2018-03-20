TEM Otoyolu Edirne istikameti Aslantepe mevkiinde hararet yapa araç alev aldı. Yangın nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Son dakika: Aslantepe mevkiinde araç yangını! TEM kapandı
20.03.2018 - 15:24 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu, Aslantepe mevkiinde araç alev aldı. Yangın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
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551500 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/551500.aspx
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