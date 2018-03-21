Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından 2012 yılında şehit olan Kadir Dadaş'ın ailesine dönem belde olan Karaağaç'ın Belediye Başkanı MHP'li Özkan Yücel tafafından ev yaptırıldı. Önce usulsüzlük var diye şikayet edildiler, ardından haciz başlatıldı.

AİLEYE KESİLEN CEZAYI ÖZKAN YÜCEL ÖDEDİ

Şehit Dadaş, memleketinde gözyaşları arasında toprağa verilirken, o sırada ailesi de mahallede ev yaptırdığını gören vatandaşlar destek olarak binayı tamamladı. O dönem belde olan Karaağaç’ın Belediye Başkanı MHP’li Özkan Yücel, binaya da oturma ruhsatı verdi.





Bir süre sonra şikayet üzerine binada imara aykırılık bulunduğu gerekçesiyle Başkan Yücel hakkında dava açıldı. Davada, şehit ailesine yaklaşık 8 bin TL ceza kesilirken, Başkan Özkan Yücel beraat etti. Yücel, şehit ailesine kesilen para cezasını kendi cebinden ödedi ve dosya kapandı.

ŞEHİT AİLESİNE İCRA BAŞLATTILAR

Tekirdağ’ın büyükşehir olmasının ardından Karaağaç, Kapaklı ilçesine bağlanarak mahalleye dönüştü. Dönüşümün ardından tüm hesaplar da Kapaklı Belediyesine devredildi. Bir süre önce Kapaklı Belediyesi memurları alacak verecek evraklarını incelerken, şehit er Kadir Dadaş’ın ağabeyi Birdal Dadaş’ın davadan kaynaklı belediyeye avukatlık ücreti olan toplam 2 bin 523 TL’nin borcu bulunduğunu belirledi.





Belediye avukatları da şehit ağabeyi Birdal Dadaş hakkında icra takibi başlattı. Eve gelen icra takibini gören Birdal Dadaş, paranın 7 gün içinde ödenmesi emri üzerine belediyeye giderek yetkililerle görüştü. Dadaş, "Bu parayı almak için icra takibi yapmanıza gerek yoktu. Bildirseydiniz öderdik." dedi.

GÜNDEME DÜŞÜNCE ÖZÜR DİLENDİ

Kapaklı Belediyesinin şehit ailesini evine haciz işlemi başlatması, ilçede tepkiyle karşılandı. Olayı öğrenenler, şehit ailesinin icra parasını ödemek için belediyeye başvuruda bulundu. Ancak aile bu durumu kabul etmedi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından belediye avukatı Gülden Ağırman, yazılı açıklama ile şehit ailesinden özür diledi.

Yaklaşık 3,5 yıldır Kapaklı Belediyesinde avukat olarak görev yaptığını belirten Ağırman, "Kurumumuzda her gün, yüzlerce dosya işlem görüyor. Kamuoyunda infial yaşatan bu icra dosyası da diğer dosyalar gibi kurumumuzda işlem görmüş, benim dikkatsizliğimden ötürü işleme alınarak karşı tarafın şehit ailesi olduğunu bilmeden, kahraman şehidimizin ailesine gönderilmiştir. Konunun ortaya çıkmasının ardından ivedi bir şekilde icra takibi dosyasının tüm masrafları tarafımdan ödenerek dosya tamamen kapatılmıştır. Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu eşi bir kadın olarak, başta şehidimiz Kadir Dadaş’ın hatırası ve ailesi olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını ortaya koyan şehitlerimizden, evlatlarını bu vatana şehit veren ve gözlerini bile kırpmadan ’Vatan Sağ olsun’ diyerek tüm Dünyaya örnek bir duruş sergileyen şehit ailelerinden ve aziz Türk milletinden binlerce kez özür diliyorum." dedi.