Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde kurulan portatif yaya üst geçidinin, dünyada eşi benzeri yok. Adeta oyuncak görünümdeki portatif yaya üst geçidi normal ölçülerde olurken üst geçit önce 5 metre yüksekliğe monte edildi ancak bölgede yapılan yol çalışmaları nedeniyle altından geçecek iş makinelerinin daha rahat hareket edebilmesi için 6 metre yüksekliğe çıkarıldı. Üst geçit yaya kazalarının yoğun olabileceği yolun 100 metre ilerisine ya da gerisine gün içinde sökülüp takılabiliyor.

Köprünün yapımını üstlenen makine mühendisi Ömer Faruk Uraloğlu, monte edilen portatif köprünün dünyada henüz uygulanmadığını belirterek, köprünün bulunduğu yerden farklı noktalara monte edilebileceğini söyledi. Köprünün yaya güvenliğinin yanı sıra taşınabilir olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, “Bu köprü dünyada henüz patenti alınmış ya da bu şekilde uygulanan bir köprü değil. Her açıklıkta her kodda kurabilen bir köprü. Düşünülme amacı, bölgede yapılan yol çalışması nedeniyle yaya güvenliğini korumak ve bunun haricinde doğal afetlerde de kullanılabilecek olması. Portatif yapılan ve farklı ölçülerde farklı kodlarda kurabilen bir köprü. Köprüyü biz tasarladık buraya bir çözüm olabileceğini düşündük, yetkililerde bize destek verdi böyle bir köprü ortaya çıktı güzel bir şey olduğunu düşünüyoruz” dedi.