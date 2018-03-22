Mühendis bir anne ve babanın tek çocuğu Betim Erçayan’ın (26) hayatı, Down Sendromu Derneğinin Sabancı Vakfı tarafından sağlanan hibe programıyla değişti. Down sendromlu gençlere yönelik düzenlenen meslek edindirme kursuna katılan Erçayan, aldığı eğitimler sonrasında bir bebek mağazasında satış elemanı olarak çalışmaya başladı. İş hayatına atılmasıyla öz güveni daha çok yerine gelen Erçayan, kazandığı parayla kuzenine ve tıp öğrencisi bir arkadaşına eğitim bursu veriyor. Para kazanmanın çok güzel olduğunu dile getiren Erçayan, “İşe kendim gidiyorum, her şeyi tek başıma yapabiliyorum. Aldığım parayı da sadece eğitime harcıyorum.” dedi.
Down sendromlu genç kızdan örnek davranış
22.03.2018 - 08:10 | Son Güncelleme: 22.03.2018 - 08:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meslek edindirme kurslarına katıldıktan sonra iş hayatına atılan Down Sendromlu Betim Erçayan, hem kazandığı parayla kendi ayakları üzerinde durabilmenin hem de üniversite öğrencilerine burs verebilmenin mutluluğunu yaşıyor.
Kaynak: AA
Etiketler : down sendromu,betim,
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