Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bugün 08.00 ila 13.00 saatleri arasında Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiği duyuruldu. Hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma ile yer yer çamur şeklinde yağmur ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi
22.03.2018 - 08:51 | Son Güncelleme: 22.03.2018 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğini duyurdu.
Etiketler : toz taşınımı,ege hava durumu,22 mart hava durumu,
551823 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/551823.aspx
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