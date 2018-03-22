Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandil Simidi Tarifi, Kandil simidi tarifi videolu izle, Çıtır kandil simidi püf noktası nedir? Regaip Kandili'nde misafirlere ikram edebilmek için kandil simidi tarifi arayanlar doğru adreste. Farklı şekillerde yapılabilen kandil simidi tariflerini sizler için derledik. Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi videolu izle. İşte çıtır kandil simidi tarifi ve kandil simidi püf noktaları

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Kandil simidi farklı tarifleri sitemizde yer alıyor

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

* 250 gr. tereyağı

* 1 tatlı kalığı mahlep

* 5 çorba kaşığı sıvı yağ

* 1 tatlı kaşığı şeker

* 1 tatlı kaşığı tuz

* 2 yumurta sarısı

* 3 çorba kaşığı yoğurt

* 2 çorba kaşığı sirke

* 1 paket kabartma tozu

* 3 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN

* 2 adet yumurta akı

3 çorba kaşığı pekmez

* 2 çorba kaşığı su

* 2 çay bardağı susam

* 1 tutam tuz

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR? ÇITIR KANDİL SİMİDİ PÜF NOKTASI

Öncelikle tereyağ ile unu iyice ufalayın. Un kum gibi olacak şekilde ufalayın. İçine bir iki tutam tuz koyun. Ardından gevrekliğini sağlamak için sirke ekleyin. 1 yumurtanın sarısını koyun. Güzel bir lezzet katması için çok az da şeker ekleyin. Dilerseniz yumuşak olmasını sağlamak için az yoğurt dökebilirsiniz. Ardından un ve kabartma tozunu ekleyerek yoğurmaya devam edin. Güzel bir hamur kıvamına geldikten sonra, boyutuna dilediğiniz gibi içi boş yuvarlak olacak şekilde şekillendiririn.

Üzeri için yumurta akı ve pekmezi çırpın. Susamı ayrı bir kaba dökün.

Şekillendirdiğiniz hamurları yumurta akı ve pekmez ile olan karışımına buladıktan sonra susama bulayın ve tepsiye dizin.

ÇITIR KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Susamı ve çörek otunu ayrı ayrı düz tabaklara koyup yayın. Unu, mahlep ve kabartma tozunu derin bir kabın içerisine koyup karıştırın.

Oda sıcaklığındaki yumuşak margarini bir kaba koyup tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak pürüzsüz bir hale getirin. Yoğurt, yumurta sarısını, tuzu ve şekeri yağın olduğu kaba ekleyip karıştırın. Un mahlep ve kabartma tozunu da bu karışıma ekleyip yoğurun.

Karışım kulak memesinden biraz daha sert bir hale gelince ceviz büyüklüğünde bezeler kopartarak elinizle yuvarlayalın. Kurşun kalemden biraz daha kalın olacak biçimde uzun hamurlar yapın. Hazırladığınız bu ince uzun hamurların iki ucunu birleştirerek halka yapın.

Uçlarını birleştirdiğiniz kandil simitlerinin iki tarafını da ilk önce yumurta akına, ardından susam ve/veya çörek otuna batırın ve margarinle yağladıktan sonra un serpip silkelediğiniz tepsiye dizin.

Hazırladığımız kandil simitlerini önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 ile 17 dakika civarında kızarana kadar pişirin. Kandil simitlerinin dağılmamasını sağlamak için; tepsiyi fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

Gerekli malzemeler:

100 gram tereyağı veya margarin,

1 yumurta sarısı,

1 yumurta akı (hafifçe köpürene kadar çırpılmış)

Yarım su bardağı yoğurt,

3 çay kaşığı kabartma tozu,

1,5 çay kaşığı tuz,

1 çay kaşığı toz seker,

2,5 su bardağı un,

1 tatlı kaşığı mahlep,

Çeyrek su bardağı susam,

Çeyrek su bardağı çörek otu.

REGAİP KANDİLİ SİMİDİ NEREDEN ALINIR?

Regaip Kandili simidini pastanelerden bulabilirsiniz.