Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Çakırca köyü sahilinde bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda canlı türünün yaşadığı sazlık alandaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İznik'te sazlık yangını
22.03.2018 - 23:35 | Son Güncelleme: 22.03.2018 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca köyü sahilinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Çakırca köyü sahilinde bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda canlı türünün yaşadığı sazlık alandaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler : Bursa,iznik,yangın,
551960 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/551960.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER