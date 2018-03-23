Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanında dünya lideri olan Life Fitness’ın yaptığı araştırmaya göre fitness salonunda egzersiz yapmanın çalışanların stres seviyesini yüzde 62 düşürdüğü, bireyin kendini yüzde 76 daha iyi hissettiği ve davranışlardaki olumlu hareketlerin yüzde 90 arttığı gözlemlendi. Tüm bunlara bağlı olarak da üretkenliğin yüzde 88 ve iş tatmininin de yüzde 69 artış gösterdiği tespit edildi. Aynı zamanda fiziksel olarak sağlıklı gün sayısının yüzde 73 arttığı, vücut ağrılarının ise yüzde 69 azaldığı görülüyor. Hareket etmenin insan sağlığını olumlu etkilediğini belirten Life Fitness Türkiye - EKS Dış Ticaret Yönetim Kurulu Üyesi Emre Özdeş “Hareket etme üzerine inşa edilen insan bedeni günümüz çalışma şartları nedeniyle uzun süreli oturma eylemine maruz kalıyor. Bu durum bireye fiziksel, zihinsel ve duygusal açıdan zarar verirken aynı zamanda iş verimliliğini de düşürüyor. İş yerlerinde yapılabilecek basit hareketler ise çalışma şeklinin değişimi açısından büyük önem taşıyor. Hareket etmeye elverişli, yeniden tasarlanmış bir iş yerinin çalışanların sağlığını iyileştirebildiği gibi çalışma hayatının şartlarını da değiştirebiliyor” dedi.