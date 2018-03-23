Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oyratlı köyü Satıluşağı mezrası kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.Ekipler, sit alanında A.Ç. ve H.Ç'yi kazı yaparken kullandıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı. Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından jandarma karakoluna götürüldü.
Adıyaman'da burada suçüstü yakalandılar
23.03.2018 - 19:06 | Son Güncelleme: 23.03.2018 - 19:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı.
Etiketler : Adıyaman,sit alanında kaçak kazı,
552138 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/552138.aspx
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