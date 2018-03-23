Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oyratlı köyü  Satıluşağı mezrası kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon  düzenledi.Ekipler, sit alanında A.Ç. ve H.Ç'yi kazı yaparken kullandıkları  malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı. Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, sağlık  kontrolünün ardından jandarma karakoluna götürüldü.