Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oyratlı köyü Satıluşağı mezrası kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.Ekipler, sit alanında A.Ç. ve H.Ç'yi kazı yaparken kullandıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı. Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından jandarma karakoluna götürüldü.