Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında yol vermeme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 8 kişi darbedilerek yaralandı. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Özel Harekat Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerin yanı sıra 112 Acil Servis görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Olaya karıştığı iddia edilen 8 kişi ise gözaltına alındı.