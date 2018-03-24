Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında yol vermeme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 8 kişi darbedilerek yaralandı. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Özel Harekat Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerin yanı sıra 112 Acil Servis görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Olaya karıştığı iddia edilen 8 kişi ise gözaltına alındı.
Yol verme kavgası kanlı bitti: 8 yaralı
24.03.2018 - 01:20 | Son Güncelleme: 24.03.2018 - 01:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
Etiketler : adıyaman,kavga,
552177 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/552177.aspx
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