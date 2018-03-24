Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte gece saatlerinden itibaren toz taşınımı sebebiyle yağmurla birlikte yağan toz, otomobillerin üstünü çamurla kaplanmasına neden oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Toros, Akdenizin güney tarafı, Arabistan, Suriye’nin belli bölgeleri, çöllerin tozla kaplı olduğunu hatırlattı. Toros, Antalya ve Ege’den başlayan toz taşınımının Türkiye’yi geçip yukarı ülkelere yöneldiğini, İstanbul, Ankara ve daha çok İç Anadolu Bölgesi’nin bundan etkilendiğini ifade ederek, tahminlere göre sistemin yukarı ve sağa doğru devam ederek ülkeyi terk edeceğini söyledi.