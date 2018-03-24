Kentte gece saatlerinden itibaren toz taşınımı sebebiyle yağmurla birlikte yağan toz, otomobillerin üstünü çamurla kaplanmasına neden oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Toros, Akdenizin güney tarafı, Arabistan, Suriye’nin belli bölgeleri, çöllerin tozla kaplı olduğunu hatırlattı. Toros, Antalya ve Ege’den başlayan toz taşınımının Türkiye’yi geçip yukarı ülkelere yöneldiğini, İstanbul, Ankara ve daha çok İç Anadolu Bölgesi’nin bundan etkilendiğini ifade ederek, tahminlere göre sistemin yukarı ve sağa doğru devam ederek ülkeyi terk edeceğini söyledi.
Havadaki 'toz etkisi' pazara kadar sürecek
24.03.2018 - 06:44 | Son Güncelleme: 24.03.2018 - 06:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin iç ve batı bölgelerinde önceki gece yaşanan toz taşınımı İstanbul’da da etkili oldu.
Etiketler : çamur yağmuru,toz taşınımı,
552222 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/552222.aspx
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