Türkiye Gazetesi

Röportaj: Tuğba Fırat

Göztepe’de forma giyen Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında ikinci çocuğu Sare’yi kucağına almıştı. Kısa sürede kendini toparlayan ve pilotluk mesleğine geri dönen Yağmur Sarıoğlu gazetemize konuştu. Kadın pilot ve aile olmanın değerini anlatan Yağmur Sağıroğlu, en büyük hedefini şu sözlerle açıklıyor: Görevimde bir üst adım olan kaptanlık mertebesine geçmek... Buyurun Yağmur Sağırolu ile söyleşimize...





Yağmur Hanım kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

Ben İskenderun doğumluyum ancak baba tarafından Erzurumluyum. Anne ise göçmen. Hacettepe Üniversitesinden mezun oldum. Mezuniyetin akabinde Cambridge Üniversitesinde 1 yıllık diploma programına dâhil olarak yetişkinlere İngilizce öğretimi üzerine eğitim aldım. Bahçeşehir Üniversitesinde 2 sene kadar akademisyenlik yaptım. Daha sonra 7 yıllık bir flörtün ardından evlendim.

Her alanda olduğu gibi havacılık sektöründe de bayan pilotlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Bu mesleğe nasıl karar verdiniz? Neden pilotluk?

Benim ticari pilotluk eğitimine başvurmadan önce hususi pilot lisansım mevcuttu. Yani tek motorlu bir uçakta uçma yetkim vardı. Bunun sebebi herkesin çocuklukta olduğu gibi uçma hayali diyebiliriz. Ancak üniversiteden mezun olur olmaz uçuş akademisine yazılmayı tercih etmedim çünkü öncelikli olarak lisansüstü eğitim programlarına katılma hedefim vardı. Sonrasında hava yolu nakliye pilot lisansı eğitimi veren uçuş okullarını araştırdım. Yavaş ve temkinli yol alarak her şeyin adım adım ilerlemesi gerektiğini uygun gördüm. Ve uygun bir zamanda akademiye yazılarak Çorlu’da uçuş eğitimlerine başladım. Yaklaşık olarak yaz ayları dâhil 2,5-3 sene sürdü ve hemen hemen her gün İstanbul-Çorlu mesafesini katederek bu yolda epey çaba gösterdim.

Pilotluk mesleği için yola çıktığınızda hiç ‘olmayacak galiba’ deyip pes ettiğiniz oldu mu? Bu mesleğin zorlukları neler?

Asla. Çocukluk hayali diyoruz ama bir şeyi hayal ederken sadece zihnimizin tanıdığı imkânlar çerçevesinde çok da realistik olmayan istek ve arzulardan ibaret oluyor yaptığımız muhakeme. Dolayısıyla işin içine gerçekten girdiğinizde bazı durumları daha sağlıklı değerlendirebiliyorsunuz. Ben hususi pilot lisansımı aldığım dönemde, ki buna pilotluğun ilk aşaması diyebiliriz, hocalarımın da pozitif geri bildirimleriyle bu işin bana göre olduğu ve kesinlikle yapabileceğim kanaatine varmıştım. O yüzden bu yolda asla pes etmedim.





Kadın pilot olarak nasıl dönüşler alıyorsunuz?

Görevimizi icra ettiğimiz sırada özellikle yolcularımız uçağa binerken kokpit penceresinden beni gördüklerinde bayağı şaşıranlar oluyor. Birbirlerine beni gösteriyorlar. Hatta uçuş sonrası bazen adımı ve kim olduğumu bilmeden “kadın kaptanımızla fotoğraf çektirebilir miyiz” diye soranlar oluyormuş kabin ekibimize.

Pilotluk kariyerinizde hiç unutmuyorum dediğiniz bir anınız var mı?

Çok klasik bir cevap olabilir ama ilk yalnız uçuşum diyebilirim. Bütün pilot arkadaşlarım bilir ki, ilk yalnız uçuşun verdiği o hissiyat her zaman bambaşkadır. Özellikle ilk yalnız gece uçuşu da aynı şekilde unutulmaz.

Uçmak size ne hissettiriyor?

Bunun tarifi biraz zor. Öncelikle gerçekten çok zorlu bir süreçten geçerek bir yerlere geliyorsunuz. Kimi zaman ailenizden kimi zaman sosyal hayatınızdan fedakârlık etmek mecburiyetinde kalabiliyorsunuz. Özellikle işinizi benim gibi hakkıyla yapan biriyseniz. Eğitim döneminde çok yakın arkadaşlarım bana bu soğukta her gün sabahın 4’ünde sıcak yatağından kalkmayı nasıl başarabiliyorsun diye sorarlardı hep. Ben o koltuğa oturduğumda kolay elde edilmeyen bir başarının tadını çıkarıyorum her seferinde. Bir yerden bir yere yüzlerce insanı taşıyıp problemsiz bir şekilde uçağı indirmenin verdiği haz muazzam. Uçuş esnasında ise herkese kolay kolay nasip olmayacak görüntülere şahit oluyoruz. Gökyüzünün günün her saati büründüğü farklı renk cümbüşü ve değişken hava hadiselerine birebir şahit olmak, dünyadaki güzelliklere bir de gökyüzünden çıplak gözle bakmak bambaşka. İyi ki buradayım iyi ki bu hayatta bu mesleği seçmişim dedirtiyor insana.

Kariyerinizde sonraki dönemlerdeki hedefleriniz neler?

Her ne kadar resme büyük ve geniş çerçeveden bakan, uzun dönemli planlar yapan bir insan olsam da önüme sadece bir adım ileriyi hedef koyarım. Çünkü hayatta realitenin getirdiği nihayi sonuç bunu gerektirir. O yüzden şu an önümdeki hedefim görevimde bir üst adım olan kaptanlık mertebesine geçmek. Bunun için yeterli uçuş saatini tamamlamam gerekiyor.

İSTEK ÜZERİNE SOSYAL MEDYA

Sosyal medyada oldukça aktifsiniz. Hayatınızda sosyal medyanın yeri nedir?

Yaklaşık 5-6 senedir sosyal medyayı kullanıyorum. Geçen seneye kadar genelde sadece işimle alakalı paylaşımlar yapardım. Ancak hamilelik süresince uçuştan 1 sene ayrı kaldım ve insanlar ne olduğunu merak etmeye başlayınca bu özel durumu paylaşma ihtiyacı hissettim. Çünkü bu mesleğe özenen o kadar çok insan var ki her biri bir pilotun günlük hayatında neler yaptığını, aile hayatına nasıl zaman ayırdığını da görmek istiyor, bunun için takip ediyor. Bu doğrultuda çok istek alınca ben de çok sık olmasa da zaman zaman günlük hayatımdan kesitleri sosyal medyada paylaşıyorum.

İŞ ZAMANI İŞ, MESAİ SONU AİLEMLE İLGİLENİYORUM





Eşiniz ünlü bir futbolcu. Ekonomik şartlarınız ve hayat standartlarınız iyi olmasına rağmen kendi emeklerinizle iş hayatındasınız. Hatta ‘futbolcu eşi’ imajından oldukça farklısınız da diyebiliriz. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Ben kendimi bildim bileli çalışıyorum. Öğrenciyken de çok çalışkan hırslı bir öğrenciydim. Çalışıp, üretken olmak, kendini her daim geliştirmek finansal statüyle kıyas kabul edecek bir olgu değil benim gözümde. Zira maddiyatla elde edilmeyecek tatmini var. Bazı şeyler kişinin fıtratında vardır. Ben kendimi bu şekilde rahat hissediyorum, aile bütçesine katkıda bulunarak daha bağımsız ve faydalı olduğumu düşünüyorum. Sağlıklı olduğum sürece de iş hayatında var olmayı isterim. Benim konumumda olan diğer herkesin çalışıp çalışmamak kendi tercihidir, saygı duymak lazım.





İkinci evladınız dünyaya geldi. Tebrik ederim. Hem anne olmak hem de iş hayatında olmak zor mu?

Zor, ama idare edilemeyecek bir durum değil. Çok fazla bölünmek her şeye yetişmek durumunda kalabiliyorsunuz. Bu hengamede dengeyi iyi ayarlamak lazım. İş zamanı işinizle, mesai bitiminde ailenizle ve çocuklarınızla ilgilendiğinizde çoğu zaman yeterli geliyorsunuz.

Son olarak kendi alanlarında başarılı bir çift olarak kariyer yolculuklarında gençlere tavsiyeleriniz neler olur?

Ben kesinlikle önlerine koydukları hedef doğrultusunda ilerlerken kolayca pes etmemelerini tavsiye ederim. Başarıya giden yolda çevreden gelen eleştirilere gerektiğinde kulak kapamayı öğrenmek gerekiyor. Kişi kendi limitini iyi bilmeli ve onu zorlamalıdır. Bunu yaparken elimizdeki kaynakları iyi kullanmalıyız. Mesela günümüzün dev gücü internet kullanılarak çok detaylı araştırmalar sonucunda kariyer yolculuklarında sağlıklı bir ölçme değerlendirme yapılabileceği kanaatindeyim.