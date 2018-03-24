Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas'ta zaman zaman etkili olan fırtına, ev ve işyerlerinin çatılarını uçurdu. Sanayi sitesinde duvarın devrilmesi sonucu 4 araç zarar gördü.

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre hızı saatte yaklaşık 40-60 kilometre olan kuvvetli rüzgar ile yer yer saatteki hızı 70-100 kilometre arasında değişen fırtına, kent genelinde etkili oldu. Fırtına nedeniyle kent merkezindeki 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde Ömer Işık'a ait işyerinin çatı kısmındaki yan duvar devrildi. Park halinde bulunan 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ile 1 minibüste hasar oluştu. araçlar, kullanılamaz hale geldi.

ARACINI GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI

Sanayideki bir asansör firmasında çalışan ve sabah aracını park ettikten sonra çalışmaya giden Ferhat Ağgöre, iş yerine döndüğünde aracını hurdaya döndüğünü görünce şoke oldu.

İş yeri arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştırdığı Ağgöre, "Sabah aracımı park etmiştim. Dönünce bu halde bulunca şok oldum. Çok üzüldüm. Bir yıl önce almıştım. Felçli babam var. Onu götürüp getiriyordum" dedi. Diğer araç sahipleri Mehmet Kırkaç ve Osman Karapolat da şiddetli rüzgarın etkisiyle çatının yıkıldığını belirterek, araçların kullanılamaz hale geldiğini söyledi. İş yeri sahibi ile araç sahipleri arasında da tartışma yaşandı.

ÇATIYI TUTMAYA ÇALIŞTILAR

Öte yandan rüzgar kent genelinde de binalarda da hasara yol açtı. Alibaba Mahallesi'nde henüz inşaat halindeki 5 katlı bir apartmanın çatı kaplama malzemeleri fırtınanın etkisiyle yerinden kalktı. Bu sırada çatıya çıkan işçilerin, kopmak üzere olan parçaları tutmaya çalıştıkları görüldü.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, kentte rüzgar ve fırtınanın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtilerek, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olaylara karşı dikkatli olunması istendi.

YÜKSEKOVA'DA FIRTINA ÇATILARI UÇURDU: 1 YARALI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde etikili olan fırtına, ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu.

Fırtına nedeniyle uçan çatılar birçok aracın üzerine düşerken, elektrik tellerinin de kopmasına neden oldu. Toz bulutunun kapladığı ilçe merkezinde yolda yürüyen bir kişi, üzerine çatının düşmesi sonucu yaralandı.

Yaralanan vatandaş, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri fırtınanın uçurduğu çatıların kaldırılması için çalışma başlattı.

ERZURUM'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR HAYATI FELÇ ETTİ

Erzurum’da sabah saatlerinde başlayan ve hızı saatte 90 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli rüzgar iş yeri ve binaların çatılarını uçurdu, ağaçları köklerinde sökerek yollara savurdu.

Erzurum’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarın hızı yer yer 90 kilometreye kadar ulaştı. Yapımı devam eden inşaatlardan uçan inşaat malzemeleri araçlarda maddi hasar oluşturdu. Ağaçları kökünden söken rüzgar trafiği bazı bölgelerde durma noktasına getirdi. Kökünden sökülen ağaçları belediye ve itfaiye ekipleri keserek yolu tekrardan trafiğe açtı.

Şiddetli rüzgar elektrik ve internet hatlarında da arızalara yol açtı. Rüzgar bazı bölgelerde kum fırtınalarını aratmayan görüntülere sahne oldu.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması hususunda uyarıda bulundu.

EV VE İŞ YERLERİNİN ÇATILARI UÇTU, VATANDAŞ SOKAKLARI BOŞALTTI

Ağrı’da sabah erken saatlerde başlayan fırtına hayatı adeta felç etti. Fırtına nedeniyle evlerin ve iş yerlerinin çatıları uçarken, vatandaşlar büyük tehlike atlattı.

Ağrı il merkezinde etkili olan fırtına şehirde korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Binalardan düşen çatılar büyük tehlike oluştururken, vatandaşlar etkisini artıran fırtına nedeniyle cadde ve sokakları boşalttı.

Çok sayıda ev, okul, resmi kurum ve iş yerinin çatısı uçarken, birçok iş yerinin reklam tabelaları da düştü. Fırtına nedeniyle çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi ve onlarca ağaç kırıldı.

IĞDIR'DA ETKİLİ OLAN FIRTINA ŞEHİR MERKEZİNDE HAYATI FELÇ ETTİ

Sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına öğle saatlerine doğru şiddetini artırarak esnaf ve vatandaşları mağdur etti. Şiddetli fırtına, Iğdır merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinin önündeki malzemeleri uçurarak esnafı mağdur ederken vatandaşların da yürümesine engel oldu.

Şiddetli fırtınadan dolayı mağdur olduklarını belirten Reşat Aksu isimli esnaf, “Bugün şiddetli fırtınadan dolayı biraz mağdur olduk. Mevsim olarak ilkbahara girdiğimiz için böyle fırtına çıkması normal” dedi.

Iğdır Belediyesine ait itfaiye ekipleri fırtınadan dolayı toz çıkmaması için yolladı suladı.

NİĞDE'DE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE ÇATI UÇTU, ELEKTRİK DİREKLERİ ZARAR GÖRDÜ

Kentte etkisini sürdüren fırtına, bir lokantanın metal çatısını uçurdu. Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkiinde de bir elektrik direği üst kısmından devrildi. Kopan enerji nakil hatları nedeniyle bölgedeki okullarda yapılan hafta sonu kursları iptal edildi.

Olaylarda, ölen ya da yaralanan olmadı. Niğde Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada fırtına nedeniyle soba zehirlenmesi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olunması istendi.