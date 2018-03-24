Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan Kocaeli’ne özgü lezzetler ve hikayeleri bir kitapta toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri’ kitabında Kocaeli yöresine özgü 148 adet yiyecek ve içeceğin tarifi, fotoğrafları ve bazılarının ilginç hikayeleri var.

Kocaeli çağlar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmasının yanı sıra halen her yörenin kültürü, gelenek ve göreneğinin yaşatıldığı bir kent. Bu coğrafi ve kültürel kimliklere ait mutfak gelenekleri de yaşamaya devam ediyor. Farklı kültürlerin harmanlanmasından oluşan zengin Kocaeli mutfağında her bölgenin lezzetlerini bulmak da mümkün. Kocaeli’de o yemeğe lezzetini veren yöre kadınına ise ‘Gocaana’ deniliyor. Yıllarca Gocaanaların ellerinde pişen lezzetler de Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl düzenlediği Yemekte Şehrin Bilgeleri-Kocaeli Yöresel Yemek Yarışması ile ortaya çıktı.

Kocaeli’nin çok bilinmeyen lezzetleri bu yarışmayla damaklara tat verirken, unutulmaya yüz tutmuş nice tarifler de gün yüzüne çıktı. Yeniden ortaya çıkarılan Kocaeli’nin tarifleri unutulmaması ve nesilden nesile yapılmaya için 148 farklı yemek tarifi bir kitapta toplandı. Kitabın hazırlık aşamasında Manav dernekleri, yerel kültür platformları, STK’larla görüşmeler yapıldı ve onların katkıları alındı. 23 Mart Cuma günü saat 20.00’de Antikkapı’da davetlilerin katılımıyla düzenlenecek programla ‘’Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri’’ kitabının tanıtımı yapılacak.

Tanıtım programında konuklara müzik eşliğinde Kocaeli’nin en güzel lezzetleri ikram edilecek.