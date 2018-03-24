Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WWF-Türkiye’nin dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek 2007’den bu yana gerçekleştirdiği ‘Dünya Saati’ etkinliğinin bu yılki kampanyası kapsamında 20.30-21.30 saatleri arasında daha güzel bir dünya için ışıklar kapatıldı. Bu yıl etkinliğe destek vermek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Truva Atı ve Sultanahmet, Süleymaniye, Selimiye, Dolmabahçe camileri, Haydarpaşa Garı gibi pek çok yapı karanlığa büründüğü etkinliğe toplamda 38 anıtsal yapı ve 14 belediye destek verdi.