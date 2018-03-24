Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Down sendromlu 36 yaşındaki Sarıtaş, ailesinin ve pedagog ablasının desteğiyle yıllardır çeşitli kurslara gidiyor. Son 2 yıldır da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Enteresanat Merkezi'ne giden Fidan, burada resim dersi alıyor.

Hayal dünyasını yansıttığı 35 resimden oluşan bir sergi açmaya hazırlanan Fidan, eserlerinin satışından elde edilecek geliri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerler için Mehmetçik Vakfına bağışlayacak.

Bazı resimleri henüz sergi açılmadan satılan ve sevgi dolu hareketleriyle dikkati çeken Fidan, Afrin'deki Mehmetçiklere de asker selamı gönderdi.

Fidan'ın ablası pedagog Suzan Sarıtaş Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollanda'da doğan Fidan'ın, orada 20 yıl özel eğitim aldığını söyledi.

Kardeşinin çocukluğundan beri sanata meraklı olduğunu anlatan abla Çakmak, "Mozaik, resim, seramik kurslarına katıldı. Evdeki odası da Fidan'ın hobilerine göre ayarlandı. Fidan bu merkeze yaklaşık 2 yıldır geliyor. Bu, Fidan'ın ikinci sergisi olacak." dedi.

"Fidan'ın Afrin'e katkısı olsun istedik"

Çakmak, Fidan'ın resim yapmaya ve sergi açmaya devam edeceğini belirterek, "Fidan ilk sergisindeki resimlerini hep hediye verdi, hediye etmeyi çok seviyor. Şimdiki sergisinde de hem resim hem el işi çalışmaları var. Ülke olarak gündemimiz Afrin. Biz de Fidan'ın Mehmetçiklerimize ve Afrin'e bir katkısı olsun istedik. Yaptığı resimleri satışa sunup gelirini de Afrin için Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız." diye konuştu.

Fidan'ın kurs hocası Emine Aydın da şunları kaydetti:

"Geçen yılın eylül ayından bu yana Fidan'la çalışıyoruz. Fidan çok eğlenceli bir öğrenci, iyi ki tanımışım diyorum. Fidan'ın tual üzerine akrilik, ahşap boyama, ebru çalışmaları var. Resimlerde de karışık konuları işliyoruz, kolaj yapıyoruz. Sergimizde 35 resim çalışması olacak. Sergiyi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde açacağız. Amacımız çok güzel, gelir Afrin'deki Mehmetçiklerimize gönderilecek. Bu sergiyi down sendromlu bir bireyin açması daha önemli kılıyor."

Merkezin kurucusu Nihal Yılmaz ise "Bu sergiyi Fidanımız için açacağız. Bağışlar olacak, tabloların geliri Mehmetçiğe gidecek, duyarlı herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.