Şehit Çetin'in naaşı, uçakla getirildiği Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında uçaktan alındı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürülen Çetin'in naaşı, yarın öğle vakti Sandıklı ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Şehidimizin cenazesi memleketi Afyonkarahisar'a ulaştı
25.03.2018 - 01:25 | Son Güncelleme: 25.03.2018 - 01:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'ndaki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.
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