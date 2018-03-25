Şehit Çetin'in naaşı, uçakla getirildiği Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında uçaktan alındı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürülen Çetin'in naaşı, yarın öğle vakti Sandıklı ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.