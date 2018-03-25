Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Viranşehir Kaymakamlığı iş birliğinde hayata geçirilen “Fidan Kardeşliği” projesi kapsamında, Antalyalı çocuklar 500 uçurtma hazırladı. İki ilde eş zamanlı düzenlenecek organizasyon için uçurtmalar, kargoyla Viranşehir’e gönderildi. Şenlikte çocuklar, velileriyle uçurtma uçurdu, Günak’ı andı. Akademik anlamda çok güzel işler yaptıklarını ancak bunu değerlerle de donatmak gerektiğini vurgulayan Antalya BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz “Çocuklarımız, şehit Günak evladımız anısına uçuruyor. Dikkat çekmek istediğimiz şey, dünyada bilimde, akademik olarak en iyi ülkeler arasında ABD var. Ancak demokrasi götürmek için girdiği yerleri talan etti. Şanlı ordumuzun, Afrin’de bir sivile dahi zarar vermediğini görüyoruz” ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılan 4 yaşındaki Baran Özyıldız ise, çok eğlendiğini ancak Ahmet için üzgün olduğunu dile getirdi.