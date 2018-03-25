Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tansu'nun gerçek annesi kim? Müge Anlı'nın programında işlenen bu ilginç konu tüm Türkiye hayret etti. Akıllara durgunluk veren olayın detayları ise şöyle; Geçen yıl 8 Mart’a İstanbul Kumburgaz’da oturan ve ‘Handan’ isimli bir butiği işleten 60 yaşındaki Şükran Aktaş, fenalaşarak Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aktaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aktaş’ın ölümünü şüpheli bulunca ceset Adli Tıp’a kaldırıldı. Adli Tıp’ta yapılan incelemede Aktaş’ın erkek olduğu gerçeği ortaya çıktı. Bu eşi benzeri az görülen olayda, Aktaş’ın eşi ve 22 yaşındaki kızına bildirildi. Tansu, duydukları karşı şoke olurken eşi “Nasıl olur, benim eşim kadındı” diye anlattı. Eşinin bu söylediği kafaları alak bulak etti. 1 yıl sonra Aysel Başar kızının 2 günlükken hastaden kaçırıldığını Tansu'nun öz kızı olabilceğini, bütün işaretlerin onu gösterdiğini söyledi. Peki Aysel Başar'ın Tansu'nun annesi mi? Handan Hemşire olayı ne oldu? DNA sonucu ne çıktı? gibi tüm merak edilenleri cevabı Müge Anlı'da cevap bulacak. Açıklanır açıklanmaz haberimizden bulabilirsiniz.

HANDAN KAYA OLAYI NE OLDU?

Ölen Şükran Aktaş’ın eşi ve kızı Adli Tıp’ta bir başka gerçeği daha öğrendi. Çevresinde Handan Kaya olarak tanınan kadının çantasından çıkan Şükran Aktaş kimliği de bir başka kadına aitti. Yapılan araştırmalarda ölen kadının asıl adının Nail Ç. olduğu, sahte diploma ile hastanelerde hemşirelik yaptığı, daha sonra Kumburgaz’da kendi adına taşıyan bir butik açarak yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.

AYSEL BAŞAR TANSU'NUN ANNESİ Mİ?

Bu durum en çok da ölen kadının üniversite mezunu kızı Tansu’yu etkiledi. Tansu yıllarca anne olarak bildiği Handan Kaya’nın erkek çıkmasıyla yıkıldı. Bu durumda babası da gerçek babası değildi. Büyük bir acının yanında büyük bir şaşkınlık yaşayan Tansu, ne yapacağını şaşırmış bir halde içine kapandı. Kendisini yetiştiren annesi bildiği kadını toprağa veren Tansu, normal yaşantısına geri döndü. Tansu gerçek anne ve babasının kim olduğunu merak ederken ikinci bir gelişme yaşandı.

TANSU'NUN GERÇEK ANNESİ KİM?

Programa katılan Aysel Başar adlı kadın, “28 Şubat 1994 yılında Çorlu Devlet Hastanesi’nde kız bebeğim dünyaya geldi. Bebeğim hastanede çalındı. Tansu benim bebeğim olabilir” dedi. Bunun üzerine konu araştırılmaya başlandı. Canlı yayına bağlanan görgü tanıklarının verdikleri bilgiler, şaşırtıcıydı. Fatma Çelik isimli bir kadın programa bağlanarak “Ben Aysel Hanım ile aynı gün doğum yaptım ve onunla aynı odada kaldık. Hemşire kılığında odamıza giren kadın iri yarıydı, siyah pelerini vardı. Çifte alyansı ve altın rengi saat takıyordu. Önce benim oğlumu ilaç verme bahanesiyle almak istedi ancak annem ‘Ben de geleyim’ deyince vazgeçti. Sonra Aysel Hanım’ın bebeğini alıp gitti” dedi. Yapılan araştırmada, ölen Handan Kaya’nın siyah bir pelerininin olduğu, çifte alyans taktığı, altın rengi saatinin olduğu öğrenildi.”

Aysel Başar, Tansu’ya “Ne olur gel DNA testi yaptır. Sen benim çocuğumsun” diye yalvardı. Tansu çağrılara kayıtsız kalamadı, dün programda katıldı ve “Bazı şeyler örtüşüyor” diyerek test yaptırmayı kabul etti.

DNA TESTİ SONUCU NE ÇIKTI?

Aysel Başar, ölen Handan Kaya’nın kızı Tansu ile ilk kez bir araya geldi. Aysel Başar, Tansu’ya “Bana çok benziyorsun. Her şey örtüşüyor. Hiç şüphem yok, sen benim kızımsın” dedi. Tansu da “Görgü tanıklarını dinledikten sonra evde arama yaptım. Gerçekten annemin siyah bir pelerini, tarife uyan iki alyansı ve saati vardı. Bu yüzden DNA testini kabul ettim” dedi. DNA testinden gelecek sonuç merakla bekleniyor.

GERÇEK ŞÜKRAN AKTAŞ KİM?

İddialara göre gerçek Şükran Aktaş, 10 yıl önce kimliğini kaybeden bir vatandaş. 3 çocuk annesi Şükran Aktaş "Ben kimliğimi kaybettim. Herhalde benim kimliğimi aldı" diyor.

NAİL Ç.'NİN AİLESİ DE ŞOKTA

Nail Ç.’nin ailesi de olanlara inanamıyor. Nail Ç.’nin ağabeyi “Bir gün köye geldi, askere gideceğini söyledi. Evraklarını aldı ve gitti. O günden sonra kendisinden haber alamadık” diye konuştu.

'EN SON 12 YAŞINDA GÖRDÜK'

Nail Ç.'nin akrabaları "En son 12 yaşında gördük" diyor. Köydekiler ise "Biz ona benzeyen birini gördük ama burada hamile kıyafetleriyle dolaşıyordu" diye konuştu.

BEBEĞİN GERÇEK AİLESİ KİM?

Cevap bekleyen bir başka soru ise Nail Ç.’nin 22 yaşına kadar büyüttüğü kızının gerçek ailesinin kim olduğu. Polis Nail Ç.’nin “Fakir bir aileden evlatlık aldım” dediği öne sürülen aileyi bulmaya çalışıyor.

HASTANEDE NASIL ÇALIŞTI?

Nail Ç.'nin hastanede nasıl hemşire olarak çalıştığı ise büyük bir soru işareti. Nail Ç. Kumburgaz'a döndüğünde oradakilere de 'Ben eskiden hemşireydim, bir iftiraya uğradım" demiş.