Gercüş’te güneyden esen rüzgarla Suriye üzerinden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Arabaların üzeri tamamen çamurla kaplandı. Tozlu hava tüm vatandaşları etkiledi. Çocuklar ise nefes almadıklarını belirterek, “Bugün toz bulutu Gercüş üzerini sardı. Arabaların üzeri, duvarların üzeri ve her yer toz içinde kaldı” dedi.
Gercüş’te toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
25.03.2018 - 18:43 | Son Güncelleme: 25.03.2018 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.
Gercüş’te güneyden esen rüzgarla Suriye üzerinden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Arabaların üzeri tamamen çamurla kaplandı. Tozlu hava tüm vatandaşları etkiledi. Çocuklar ise nefes almadıklarını belirterek, “Bugün toz bulutu Gercüş üzerini sardı. Arabaların üzeri, duvarların üzeri ve her yer toz içinde kaldı” dedi.
Etiketler : Batman,toz bulutu,yaşam haberleri,
552452 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/552452.aspx
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