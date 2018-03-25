Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gercüş’te güneyden esen rüzgarla Suriye üzerinden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Arabaların üzeri tamamen çamurla kaplandı. Tozlu hava tüm vatandaşları etkiledi. Çocuklar ise nefes almadıklarını belirterek, “Bugün toz bulutu Gercüş üzerini sardı. Arabaların üzeri, duvarların üzeri ve her yer toz içinde kaldı” dedi.

