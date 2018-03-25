Gördes-Akhisar yolu 11. kilometresinde Fundacık mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen beton mikseri ile Ramazan K. idaresindeki 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar çevre ilçelerden de sevk edilen ambulanslar ve yoldan geçen vatandaşların araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Manisa'da feci kaza: 20 yaralı
25.03.2018 - 22:45 | Son Güncelleme: 25.03.2018 - 23:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Etiketler : Manisa. kaza,yaşam haberleri,
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