Yangın, Bingöl Sancak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan B. İdaresindeki 12 AU 385 plakalı hafif ticari araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü durumu fark edip inmesiyle araç alev aldı. Araç sürücüsünün haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Bingöl'de seyir halindeki araç yandı
25.03.2018 - 23:19 | Son Güncelleme: 25.03.2018 - 23:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de seyir halindeki hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Etiketler : Bingöl,araç yangını,
552482 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/552482.aspx
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