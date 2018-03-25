Yangın, Bingöl Sancak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan B. İdaresindeki 12 AU 385 plakalı hafif ticari araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü durumu fark edip inmesiyle araç alev aldı. Araç sürücüsünün haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. 