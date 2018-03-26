Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Baharla birlikte evlerimize can verirken, kış depresyonumuzu atıp biz de canlanacağız. Bunun için öncelikle geçmiş yıllardan kalan saksılarınıza bir bakın. Hangisi işe yarar, hangisi yaramaz!.. Ondan sonra en yakınınızda bulunan bir markete gidip çok küçük maliyetlerle, en sevdiğiniz renk ve çiçekleri seçerek eve döndüğünüzde bile kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz. Toprağa dokunmak, baharın yenilenmesini hissetmek müthiş bir duygu olsa gerek.

Evet, marketten aldığınız küçük çiçek fidelerini, evde çiçek yetiştirmeye uygun topraklar eşliğinde saksılara yerleştirin. Gübreleme aşamasını mutlaka öğrenin, hangi çiçeğin ne kadar su ve gübre istediğini gerek marketteki reyon görevlisine sorarak gerekse internette bir araştırma yaparak görebilirsiniz. Ben de size söylemeliyim ki, mart ayının çiçekleri bol güneş seven, bol çiçekli bitkilerdir.

Mart ayının çiçeği fulya ve nergis

Deliotu, kadife çiçeği, gayret çiçeği, peygamber çiçeği, latin çiçeği, zinya, hüsnüyusuf, calliopsis, floş çiçeği ve ıtırsahi yine mart ayında dikilebilecek çiçeklerden bazıları. Bu çiçeklere iyi bakarsanız yıl boyunca güzel renkleriyle mutlu olabilirsiniz. Mart ayının çok yıllık bitkileri ise

karanfil, rüzgâr çiçeği, kurt çiçeği, civanperçemi, mavi iğne çiçeği, çan çiçeği, iberide, beyaz konu çiçeği, papatya, lavanta ve gül olarak sıralanabilir. Bu çiçekleri mart ayında dikerseniz, yaprakları zayıflasa da her yıl mevsiminde yeniden açacak, sizi yenileyecektir.

Mart ayının otları

‘Her yer yemyeşil olsun’ diyenlerdenseniz, mart ayının otları var sırada. Beyaz çiçekli yosun, dağ muşmulası, tırmanıcı kırmızı kaya körüğü ile alev çiçeği, taç burçağı, mavi bugle ile ardıç, beyaz kuşotu ve yavşanotu tavsiye edilebileceklerden.

Çok güzeller ama ömürleri çok kısa

Nergis ve lale başta olmak üzere çiğdem, glayöl çiçeği, sümbül, iris ve zambak mart ayında açıp nisan sonuna gelindiğinde çiçeklerini dökenlerden. Türkiye’nin her yerinde artık lale ve sümbül bahçeleri var. Gidip bol bol içinize çekin kokusunu.