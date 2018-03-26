Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Belediyesi tarafından davet edilen Azeri Şems Aslan, kınanın bilinmeyen faydalarından söz etti. “Kınayı evimizden hiç eksik etmeyelim” tavsiyesinde bulunan Aslan, kınanın depresyon ve korkuya bile iyi geldiğini, kına ile yapılan masajın rahatlattığını söylerken “6 ayda bir ayaklarınızın altına kına sürün ve endişelerinizden kurtulun” dedi. Saçlarda boyanın zararlı etkilerini bile azaltan tarifini ise “1 su bardağı Türk kahvesi, 1 su bardağı siyah çay, 1 avuç ceviz kabuğu, 4 bu bardağı suyu kaynatıp süzün.” diye anlatıyor. Bu tarifi saçlarınıza uyguladıktan 1 ay sonra saçların boyadan bile etkilenmediğini söyledi Şems Aslan...