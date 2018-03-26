Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Alper Tuncel, çıkık elmacık kemiğinin, yüzün genç görünmesini sağlayan önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, bu şekilde yüze sahip olan kişilerde özgüvenin de yüksek olduğunu ifade ediyor. Elmacık kemiği çıkıntısını artırmak için ameliyatla özel üretilmiş implantların kullanıldığını söyleyen Tuncel, dolgu enjeksiyonunun da başka bir yöntem olduğunu ifade etti. Bu yöntemde 15 dakikalık işlemin ardından kişi hayatına devam edebiliyor, sonucun görülme zamanı ve iyileşme süreci hızlanıyor ve etki süresi 6 ile 18 ay arasında değişiyor.