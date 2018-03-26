Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde sıkça gündeme gelen çocuk kayıpları, taciz ve tecavüz olaylarına dur demek için Türkiye gazetesi, TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı tarafından başlatılan “Çocuk parklarına kamera konulsun” kampanyasına Kırıkkale ve Erzincanlılar da destek verdi. Çok sayıda aile, çocukların zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği oyun parklarına kameralar yerleştirilmesi konusunda belediyelere çağrıda bulundu. Kampanyaya destek veren ve kameraların caydırıcı olabileceğini belirten Erzincanlı bir anne “Çok iyi bir düşünce. Ben yıllar önce bu projeyi valiliğe ya da ilgili kurumlara sunmak istemiştim. Sizin devreye girmeniz çok güzel oldu. Parkın etrafı açık. Bu projeyi gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederim” diye konuştu. Oynaması için çocuğunu parka getiren diğer bir anne de “Bu kampanyaya herkesin destek vermesi gerekiyor” dedi. Kırıkkale şehir halkı da çocuk güvenliği ve toplum huzuru için çocuk parklarında kamera olmasının yerinde bir adım olacağı görüşünde. Torunlarını oynaması için parka getiren Şengül Güngör “Çocuklarımızı sürekli parka getiriyoruz. Yeri geliyor gözümüzü ayırdığımız zamanlar oluyor. Bunun için de parklarımızda güvenlik kamerası şart” ifadesini kullandı. Çocuklarıyla parka gelen Ayşegül Kılıççı da “Güvenliğimiz için her yerde güvenlik kamerası olmalı. Özellikle de çocuk parklarında” diyerek kampanyamıza destek verdi.