Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darülaceze’de, sakinlerin rehabilitasyonu için kurulan atölyelerde “maharetli eller” gün boyunca el emeği göz nuru eserler üretiyor. Yaklaşık 500 sakinin kaldığı kurumda çeşitli fiziki engellerine rağmen hayat sevinçlerini kaybetmeyen yaşlılar, atölyelerde üretime katılmanın da mutluluğunu yaşıyor. Kabiliyetlerine göre hobi edinen Darülaceze sakinleri, atölyede resim, örgü, dokuma gibi el sanatlarıyla gün boyu ilgilenebiliyor. Atölyede halı dokuyan “maharetli eller”den 80 yaşındaki Kemal Sel de hem fiziken hem zihnen dinç kalmak için çalışma önerisinde bulunuyor. 3 yıldır kurumda kaldığını ve halı dokumayı burada öğrendiğini söyleyen Sel “Eskiden inşaat işiyle uğraşıyordum ama kendimi bir yere getiremedim. Aldılar bizi buraya, bakıyorlar. Çok memnunum. Çayımız, her şeyimiz var burada. Sıkıldığımız zaman dışarı çıkıyoruz. Yani rahatımız çok yerinde. Evlendim, bir oğlum var. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Gençlere benim tavsiyem, onların ailelerinden ayrılmamaları. Çalışsınlar, okusunlar kendilerini bir yerlere getirmeye çalışsınlar. Kötü arkadaşlar edinmesinler. Yaşlıların da çalışması çok iyi olur. İnsan yaşlandığı zaman hastalıkları olabiliyor. Halı dokuduğumda zaman da çabuk geçiyor. Çalıştığında zihnen de açık oluyorsun, dinçleşiyorsun” diye konuştu. Diğer yaşlılar da el işleriyle uğraşmaktan zevk aldıklarını söyledi.