Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurdun kuzeybatısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; akşam saatlerinde Edirne'nin güney ilçeleri ve Gelibolu yarımadasında, gece saatlerindeyse Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresinde yer yer kuvvetli (21-40 kg/m2) olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir kıyıları ile gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakasının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Edirne'nin güney ilçeleri ve Gelibolu yarımadasında, gece saatlerindeyse Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresinde yer yer kuvvetli (21-40 kg/m2) olması bekleniyor.

BATI VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTIŞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa yakası sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı bulutlu 24

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sisli 15

Trabzon: Parçalı sabah saatlerinde çok bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22