Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da elektrik teknikerliği yapan ancak daha sonra memleketine dönme kararı alan İslamdağ Mahallesi’nden Abdulkadir Yirmibeşoğlu’nun yüzü ürettiği kestane balıyla güldü. İstanbul’da yaklaşık 25 yıl çalıştıktan sonra ailesiyle Fatsa ilçesine dönen 42 yaşındaki Abdulkadir Yirmibeşoğlu, anne ve babasının da desteğiyle 150 kovan alarak bal üretimine başladı.

Evinin bahçesinde organik kestane bal üretimine başlayan Yirmibeşoğlu, bu sezon yaklaşık 2 ton bal hasadı gerçekleştirdiğini söyledi. Arıcılığın zor bir meslek olduğunu fakat işini çok sevdiğini söyleyen Abdulkadir Yirmibeşoğlu, "Babam köyümüzde annemle yalnız yaşıyordu. Televizyonlarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ’köylerinize dönün’ çağrısı haberini izledim ve bir anda aldığım karar ile memleketime döndüm. Gurbette işi düzgün gitmeyen vatandaşlarımız köylerine dönsünler ve burada hayatlarını sürdürsünler. Hiçbir şekilde köylerde aç kalmaz ve hayatlarını mutlu bir şekilde devam ettirirler. Yıllardır İstanbul’da elektrik teknisyenliği yaptım. İşlerim son zamanlarda ters gittiği için ailem de köyde yaşadığı için döndük. Babam arıcılık yapıyordu ve 10’a yakın kovanı vardı.

Geldim köyüme ve artık burada bal üretimi yapıyorum. Türkiye’nin her tarafına bal ve diğer ürettiğimiz organik ürünleri gönderiyoruz. İnsanlarımız hep organik ürün arıyorlar. İlerleyen zamanlarda daha da geliştireceğim. Şu anda 150 kovanımız var. Kestane balımız herkes tarafından çok beğeniyor. Ayrıca Artvin yöresinde daha çok olan kara kovan balımızı da üretiyoruz. Halkımıza bu yetiştirdiğimiz bal ilaç oluyor. Halkımızda bizim balımızı sevdi ve bizleri destekliyor. Zor ve hassas bir mesleği yapıyoruz. Arıya iyi bakıyoruz. Bakmasak arılarımız iyi bal vermez. Kestane ve kara kovan balımızın kilosunu 100 TL’den satıyoruz. Süzme balı ise 80 TL’den satıyoruz” dedi.

"EŞİM DE BU BAL SAYESİNDE DAHA SAĞLIKLI OLDU"

Kamuda çalıştıktan sonra emekli olduğunu ifade eden balcı Kazım Yirbeşoğlu, "Hanım rahatsızlandı, doktorlarımız kestane balı yemesini söyledi. Ben de gidip bal aldım ve sonrasında balcılık işine girme hikayemiz böyle başladı. Daha sonra çoğalttık ve oğlumu da İstanbul’dan çağırdık ve işimizi burada yapıyoruz. Eşim de bu bal sayesinde daha sağlıklı oldu. Zor bir meslek olsa da insanların sağlığına yararlı olan balı üretmekten son derece memnunuz” şeklinde konuştu.

Astım hastası olduğunu söyleyen Rukiye Yirbeşoğlu ise "Kestane balının hastalığıma iyi geleceğini söylediler. Balı yedikten sonra balcılık işine girme kararı aldık. Bu bal işine girdikten sonra sağlığımda yerine geldi ve taze organik bal üretmeye başladık. Sonrasında ilaç kullanmamaya başladım. Bal her derde deva. Oğluma arıcılık mesleğinde de başarılar diliyorum” diye konuştu.