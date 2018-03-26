Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Eyüp'te, vergi soruşturması yaptığı bir şirketle 2 milyon lira rüşvet anlaşması yapıp, 250 bin liralık ilk taksitini almak için şirket çalışanıyla buluşan vergi müfettişi polisin takibine düştü. İstanbul Vergi Dairesinde görevli vergi müfettişi rüşvetin ilk kısmı olan 250 bin lirayı aldığı sırada harekete geçen polis tarafından parayla birlikte gözaltına alındı.

9 Mart Cuma günü polisi arayarak, bir vergi müfettişinin, hakkında vergi incelemesi yaptığı bir inşaat şirketinin yöneticisinden vergi borçlarının üzerinin kapatılmasına karşılık rüşvet alacağı bilgisi veren bir vatandaşın ihbarıyla harekete geçen İEM Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbarda ismi verilen vergi müfettişi ile inşaat şirketi yöneticisini takibe aldı. Yapılan teknik çalışmalarda rüşvet alışverişinin Eyüpsultan'daki bir iş yeri önünde gerçekleşeceğini belirleyen ekipler belirlenen adres önünde pusu kurdu. 10 Mart Cumartesi günü şirket binasından çıkan F.T. isimli şirket yöneticisini takibe alan ekipler, belirlenen adreste vergi müfettişi D.Y.ile rüşvet alışverişi yaptığı sırada harekete geçerek her ikisini de suçüstü yapıp gözaltına aldı. Rüşvet alışverişinde basılan şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda ise bir poşet içerisinde rüşvet parası olduğu belirlenen 250 bin lira ele geçirildi.

Her iki şüpheliyi de gözaltına alıp emniyete götüren polis, yaptığı soruşturmada yüksek miktarda vergi borçları olan inşaat şirketinin vergi incelemesinde sorun yaşamadan kurtulmak için şirket yöneticisi F.T.'nin vergi müfettişi D.Y. ile 2 milyon lira karşılığında anlaştığını belirledi. Ele geçirilen 250 bin liranın ise ön ödeme ve ilk taksit olduğu öğrenildi. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. D.Y. ve F.T. tutuklanırken operasyonda kapsamında gözaltına alınan B.O. isimli bir şahsı serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor