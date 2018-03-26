Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi ara sokaklarda devriye görevini yerine getirirken bir otomobil sürücüsünden şüphelendi. Polisin "dur" ihtarında bulunduğu otomobil durmayıp kaçtı. Polis kısa süren kovalama sonrasında otomobili durdurdu. Sürücü E.B.'nin üzerinde ve otomobilde arama yapıldı. Otomobilin farklı yerlerine saklanmış halde 4 ruhsatsız tabanca, 209 tabanca mermisi, 51 uzun namlulu kalaşnikof marka silah mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü. Zanlının ilk ifadesinde tabanca ve mermilerden haberi olmadığını söylediği öğrenildi