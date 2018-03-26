Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çınarcık'ta yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölgede yeni inşa edilen 73 daireli 4 apartmanın henüz oturanı bulunmayan birinde hasar oluştu. Ortaya çıkan riski göz önünde bulunduran Çınarcık Belediyesi, bu binalardan oturulmaya başlanan birinde ikamet eden 10 aileye evlerini tahliye etmeleri için tebligat gönderdi.





Toprak kaymasının etkili olduğu bölgede inceleme yapan Belediye Başkanı Avni Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilgili kurumların istişareli olarak bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, 50 bin metrekare alanda etkili olan toprak kayması ile ilgili raporların hazırlandığını söyledi.





Vatandaşların zarar görmemesi için çalıştıklarını ifade eden Kurt, "Bölgede 4 bina var. Bir blok için iskan alınmış. Binada oturan vatandaşlarımızın acilen boşaltmasını istedik. 10 aile oturuyor. Toplamda 73 dairelik 4 bina var. Binada bir şey olmamasına rağmen can güvenliği açısından önlem almamız gerekiyordu. Projelendirilmesi, etüt çalışması, sondaj çalışması, raporlama devam ediyor. İnşallah en yakın sürede tekrardan çalışmalara başlanılacak. Vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilecek." diye konuştu.





Ailelere Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kira yardımı yapılacağını vurgulayan Kurt, bölgedeki çalışmaların sonucuna göre bir yol haritası çizeceklerini kaydetti. Kurt, bölgedeki heyelanın su kaynaklı olduğunu düşündüklerini ifade ederek, "Jeoloji uzmanları incelemelerini sürdürüyor. Hareketin devam ettiği gözlendi. Hareketliliğin durmasını bekliyoruz. Ona göre çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi. Toprak kayması nedeniyle çökmeler oluşan Çınarcık-Armutlu karayolu ulaşıma kapanmıştı.



